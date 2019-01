Klassik auf leichte Art

Karlheinz Höflich (Trompete) und Sonja Höflich (Saxofon) sind aktuell mit seinem Klassikkonzert "Delicatezza duopoli goes classic" auf Tournee. Am Samstag, 2. Februar, um 19 Uhr gastiert das Duo auch in der Wehrkirche St. Oswald in Untersteinach. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Das Duo "Duopoli" bringt Klassik locker, leicht und beschwingt rüber. Bei seiner Tour durch bayerische Kirchen präsentiert es eine eher selten zu hörende klangliche Kombination aus Trompete und Saxofon.

Für das neue Programm "Delicatezza" haben Karlheinz und Sonja Höflich nach Original-Literatur großer Meister der vergangenen Jahrhunderte gestöbert und wahre Schätze geborgen. Mit viel Geschick und Ehrfurcht haben sie Werke, die etwa Bach, Beethoven oder Corelli tatsächlich auch für Duos geschrieben hatten, so arrangiert, dass sie ihrer eigenen Klangpracht entsprechen und luftig, locker und leicht daherkommen.

Strahlende Trompetenklänge bilden die Basis, verbinden sich mit dynamischen Saxofontönen, werden mit einer ordentlichen Dosis humoriger Moderation gewürzt.

Als Sahnehäubchen präsentiert Karlheinz Höflich Solo-Rezitale auf seinem 150 Jahre alten historischen Kornett.

Für Essen und Trinken ist im Kantorat gesorgt. red