70 Jahre ist es her, dass die Frauen und Männer des Jahrgangs 1943 in Altenkunstadt erstmals gemeinsam die Schulbank drückten. Bei einem Klassentreffen am Samstag, 5. Oktober, wollen die ehemaligen Schulkameraden Erinnerungen an diese Zeit lebendig werden lassen. Treffpunkt ist um 15 Uhr in der Eisdiele in der Theodor-Heuss-Straße. Um 17 Uhr geht es zu einem geselligen Abend in die Gaststätte "Preußla". bkl