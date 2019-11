Klassenkameraden treffen sich nach 50 Jahren

Ein halbes Jahrhundert nachdem sie in der früheren "Mittelschule für Knaben" in der Bad Kissinger Kapellenstraße ihren Abschluss geschafft hatten, veranstaltete die ehemalige Klasse 10 c wieder ein Klassentreffen. Ludwig Sauer hatte das Treffen, das in der Gaststätte "Holzapfel" in Arnshausen stattfand, organisiert. Er zeigte sich sehr erfreut, dass die Mehrheit der "Ehemaligen" gekommen war, um Erinnerungen an die Mittelschul- beziehungsweise Realschulzeit auszutauschen. Im Jahre 1969, als die Schüler ihre Mittlere Reife bestanden, waren sie mit 16 oder 17 Jahren noch jung und standen vor ihrer Berufsausbildung.

Die "Englischen Fräulein" wurden noch eigenständig unterrichtet. Das Gebäude der "Englischen" war jedoch nicht weit entfernt und es sollte nicht mehr lange dauern, bis aus den beiden Schulen die "Staatliche Realschule" entstand.

In den Neubau der Realschule, der 1976 am Valentin-Weidner-Platz eingeweiht wurde, zogen die Absolventen der 10 c noch nicht ein. Ihre Schulzeit, an die sie sich gerne erinnern, war schon sieben Jahre vorher zu Ende.

Ludwig Sauer, wie die meisten ehemaligen Schüler jetzt im Rentenalter, freute sich über die Anwesenheit des ehemaligen Geschichts- und Sozialkundelehrers Arthur Stollberger. Es wurde beschlossen, dass man sich in fünf Jahren erneut in Bad Kissingen treffen wird. ksta