Klassenerhalt ist das Ziel

Seit einer Woche stehen die Fußballer der SG Pfaffendorf /Gemeinfeld unter dem neuen Spielertrainer Daniel Reuß im Training. Man will von Saisonbeginn an hellwach sein und nach dem letztjährigen knappen Verbleib in der A-Klasse Schweinfurt 6 heuer eine bessere Rolle spielen. Die Neuzugänge Daniel Reuß (Spielertrainer) und Felix Hömer, beide vom Nachbarn TSV Burgpreppach sowie Jonas Velte vom SV Hafenpreppach, sollen zusammen mit dem letztjährigen Kader wieder mehr Schwung und Konstanz in die Mannschaft bringen, wobei man vor allem auf die Tore von Goalgetter Daniel Reuß hofft, der bei seinem bisherigen "Arbeitgeber" diesbezüglich äußerst erfolgreich war.