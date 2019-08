Einen Schaden von 5000 Euro verursachten Unbekannte an einem Ford Fiesta. Diesen hatte sein Eigentümer am Freitagabend gegen 18.40 Uhr wie gewohnt in der Untergasse vor der Hausnummer 13 geparkt. Als der Mann am nächsten Tag gegen 8.30 Uhr zu seinem Fiesta zurück kam, stellte er fest, dass Klarlack auf dem Autodach ausgeschüttet worden war, der auch über Scheiben, Seitenteile und das Heck des Autos lief. Die Polizei Ebern bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09531/9240. pol