Klares Votum für Spitzenberger

Im Zeichen der Neuwahlen stand die Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins im Gasthaus "Fischkorb". Dabei wurde die Führung mit Vorsitzendem Jürgen Spitzenberger und seinen Stellvertretern Jürgen Eckstein und Hubert Robisch mit einer überzeugenden Mehrheit im Amt bestätigt.

SPD-Kreisvorsitzender Sebastian Müller meinte, es sei anerkennenswert, dass die Ortsvereine Michelau und Schwürbitz einem gemeinsamen Kandidaten das Vertrauen ausgesprochen haben und Jürgen Spitzenberger wieder in das Rennen um den Bürgermeisterposten schicken.

Bei seinem Rechenschaftsbericht erklärte Spitzenberger, dass die Versammlungen zur Kommunalwahl eine positive Resonanz gefunden hätten. Als eine gute Entscheidung bezeichnete er es, alle Ortschaften zu besuchen und dort Bürgertreffs abzuhalten. Dabei hätten die Mandatsträger etliche Anregungen aus der Bürgerschaft erhalten und gleich an die Gemeinde Michelau, insbesondere an das Bauamt, weitergegeben. Die Horte in Schwürbitz und Michelau, die Generalsanierung der Johann-Puppert-Schule und der Hochwasserschutz für Michelau und Schwürbitz seien auch in Zukunft aktuelle Themen.

Das Ergebnis der Neuwahlen

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Jürgen Spitzenberger, Stellvertreter Jürgen Eckstein und Hubert Robisch, Kassierer Georg Kremer, Kassenprüfer Stefan Ehrsam und Achim Pfaff, Schriftführerin Simone Naumann, stellvertretender Schriftführer Hubert Robisch. In den Ausschuss wurden Bernd Schuster, Gerhard Hülswitt, Fred Köhlerschmidt und Christian Stumpf berufen, Fahnenträger sind Christian Alberth und Stefan Ehrsam.

Als Delegierte für den Kreisverband wurden Hubert Robisch, Simone Naumann, Jürgen Eckstein und Bernd Schuster nominiert. Delegierte für die Unterbezirkskonferenz sind Hubert Robisch, Simone Naumann und Jürgen Spitzenberger. dr