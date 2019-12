Klares Votum für Karl-Heinz Kandler

Mit 100 Prozent Zustimmung aller wahlberechtigten Parteimitglieder wurden am Samstag die Gemeinderatskandidaten und der Bürgermeisterkandidat des SPD-Ortsvereins Neubrunn/Kirchlauter in der Gaststätte "Wilder Kaiser" in Kirchlauter nominiert. Somit tritt bei den Kommunalwahlen 2020 der amtierende Bürgermeister Karl-Heinz Kandler erneut für die SPD an.

Meilensteine der Amtszeit

Kandler resümierte die erfolgreichen letzten Jahre und hob bei seiner Rede die Meilensteine seiner bisherigen Amtszeit hervor: Sanierung der Kläranlage in Kirchlauter, Breitbandausbau in den Ortsteilen, Weiler und Mühlen, Digitalisierung der Grundschule Kirchlauter, Sanierung der Seitenstraßen in den einzelnen Ortsteilen, Resterschließung des Baugebietes an der Leite in Kirchlauter, Kauf von zwei Feuerwehrfahrzeugen TSF-W und Beschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen für die Wehren, Umbau beider Feuerwehrhäuser, Sanierung der Friedhofsmauer und des Friedhofes in Neubrunn, Sanierung des alten Rathauses in Kirchlauter, Einkaufsfahrten wöchentlich nach Ebern und Ebelsbach, Neugestaltung aller Spielplätze in der Gemeinde und neue Fahrzeuge für den Bauhof.

Kandler: "Die Gemeinde ist schuldenfrei, trotz umfangreicher Maßnahmen mit einem finanziellen Volumen von über zwei Millionen Euro in den vergangenen sechs Jahren." Mit einem derzeitigen Haushaltsbestand von 1,3 Millionen Euro verfüge die Gemeinde über ein angenehmes finanzielles Polster, das weitere Großinvestitionen zeitnah ermögliche. So würden nicht nur eine Renovierung des Oskar-Kandler-Zentrums in Kirchlauter und die Restaurierung des Gasthauses "Am Berg" in Neubrunn noch in dieser Amtszeit beginnen, sondern auch der Kanalausbau und die Infrastrukturmaßnahmen in Richtung Pettstadt angestrebt.

Die geplante Erschließung des Neubaugebietes "An der Maas" in Neubrunn werde bereits von vielen Grundstücksinteressenten in großer Vorfreude herbeigesehnt. Auch für viele weitere Projekte zeigte sich Kandler offen und erklärte seine Bereitschaft, jederzeit weiterhin ein offenes Ohr für alle Anliegen, Sorgen und Wünsche der Mitbürger und Gemeindemitglieder zu haben.

Die Kandidatenliste für die Kommunalwahlen am 20. März wurde ebenso einstimmig im ersten Wahlgang von den Mitgliedern des SPD-Ortsvereins verabschiedet.

Referent der Veranstaltung war der SPD-Landratskandidat Wolfgang Brühl. Er bildet beim BRK in Eltmann Sanitäter aus und ist Dozent der Berufsfachschule. Als Landratskandidat liegt ihm die Gesundheitsversorgung besonders am Herzen.

Ein großes Problem ist nach seiner Meinung, dass mit dem derzeitigen System die Gegenfinanzierung kleinerer Krankenhäuser nicht mehr funktioniere. Einer seiner Ansätze dahingehend wäre der Ausbau der Akutgeriatrie, damit die Häuser im Landkreis nicht zwischen Bamberg, Schweinfurt und Coburg "zerrieben" werden.

Neue Vision für Krankenhäuser

"Derzeit schreiben die verbliebenen Krankenhäuser bereits seit zwei Jahren in Folge ein Defizit von drei Millionen Euro", erklärte Brühl. Die neue Vision sei, Pflege- und Alterswohnheime mit den Krankenhäusern zu verbinden, um Wohnraum, pflegerische Versorgung und ärztliche Physio effizienter gestalten zu können und so die Kliniken rentabler zu strukturieren. Allerdings müsste bei einem Ausbau der Krankenhäuser die Grundversorgung, zum Beispiel bei der Chirurgie, trotzdem erhalten bleiben. Es sei ein Auftrag für den Landkreis, dafür Sorge zu tragen.

Ein erfolgreiches Beispiel für solche Ansätze sei, außerhalb der Gesundheitsversorgung, Haßfurt als Smart-City. So gebe es dort hohe Zuschüsse, um Menschen auf unterschiedliche Art und Weise zu vernetzen. Denkbar wäre, wie im Landkreis Wunsiedel, die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologie oder eine Mitfahrer-App wie Ruf- und Sammeltaxis zu etablieren.

Bereits 2008 kandidierte Wolfgang Brühl für den Landtag. Seiner Idee, eine Außenstelle einer Hochschule oder Universität in den Landkreis Haßberge zu holen, sei als Ergebnis das Kunststoff-Kompetenzzentrum in Haßfurt gefolgt. Allein in dieser Branche gebe es im Kreis über 4000 Arbeitsplätze.

Ein weiterer großer Schritt wäre, neue Zukunftstechnologien in der Mobilität wie Wasserstoff anzubieten, da der Staat und seine Kommunen den Umbau und Betrieb der Schulbusse und des öffentlichen Nahverkehrs enorm bezuschussten (weitere Details auf der Homepage von Wolfgang Brühl).