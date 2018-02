Bamberg 04.02.2018

Klares Votum für Huml und Söder

Die Delegierten wählten am Samstag ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2018 im Stimmkreis Bamberg-Stadt. Und das in ausgesprochener Harmonie in den Harmoniesälen am Schillerplatz.