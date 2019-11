Klarer Favorit in Saarlouis

Nach dem 101:58-Kantersieg am vergangenen Wochenende in Ludwigsburg treten die Zweitliga-Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg am Samstag die weiteste Auswärtsfahrt nach Saarlouis an, mit dem klaren Ziel, dort die Tabellenführung zu verteidigen, um dann am 8. Dezember in Bamberg als Tabellenerster zu einem echten Spitzenspiel gegen die Würzburgerinnen antreten zu können.

Gastgeber sind Tabellenletzter

Die Saarlouis/Dillingen Diamonds haben von sieben Spielen lediglich eines gewonnen und befinden sich auf dem letzten Tabellenplatz. Bereits im Pokalwettbewerb gewann das Bamberger Team um Kapitänin Viktoria Waldner sehr deutlich mit 96:48, so dass wohl ein klarer Auswärtssieg zu erwarten ist. Erstmals in dieser Saison konnten die Bambergerinnen am vergangenen Spieltag in Ludwigsburg ihr Potenzial voll entfalten. Neben einem starken Innenspiel, getragen von den beiden US-Amerikanerinnen Waldner und Erica Balman, fanden zwölf Dreipunktewürfe das Ziel bei einer sehr starken Quote von 48 Prozent. Ela Micunovic versenkte sechs Dreier bei zehn Versuchen. Weiter fehlt Nina Kühhorn verletzungsbedingt, alle anderen Spielerinnen sind fit. dl DJK Don Bosco Bamberg: Balman, Barth, Micunovic, Ovner, Pudláková, Spiegel, Ulshöfer, Vogel, Waldner, Wildbacher