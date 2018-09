Klarer Derbysieg für die Baunacherinnen

Die Fußballerinnen des FC Baunach starteten mit einem deutlichen Auswärtssieg gegen Rattelsdorf in die Saison, Schottenstein siegte bei der SG Ludwigsstadt.

Kreisliga Bamberg

SpVgg Rattelsdorf - FC Baunach 1:4

Eine klare Angelegenheit war das Derby zum Saisonauftakt für die Baunacherinnen. Sie entwickelten von Beginn an viel Druck nach vorn und lagen bereits bis zur Pause nach Toren von Mona Schwarz (8.) und Charlotte Martin (30./39.) mit 3:0 in Führung. Nach Wiederbeginn ließen es die Gäste etwas langsamer angehen, ohne dass ihr Erfolg in Gefahr geriet. Nach dem 1:3 durch Barbara Schmitt in der 75. Minute sorgt Melanie Czepluch im Gegenzug für den alten Torabstand und gleichzeitig das Endergebnis.

Kreisklasse Nord

SG Ludwigsstadt/Stein. - SG Schottenstein/Frick. 4:7

Ein Torvestival feierte die SG Schottenstein zum Saisonauftakt in Ludwigsstadt. Das Team von Christian Hahn war voll auf Offensive eingestellt und vernachlässigte dabei die Abwehraufgaben. Vor dem Wechsel sah es nicht nach einem Sieg für die Gäste aus, die mit 1:2 in Rückstand lagen. Doch zwischen der 54. und 61. Minute drehten sie das Spiel mit drei schnellen Toren. Zwar kamen die Gastgeberinnen noch einmal heran, doch die Schlussviertelstunde stand dann wieder klar im Zeichen der Gäste, die drei weitere Treffern nachlegten. Tore Schottenstein: Sabrina Zeitner (3), Katja Bätz (2), Sarah Helbig, Jessica Schmidt / Tore Ludwigsstadt: Hanna Lipfert (2), Sophie Wäcker und Katharina Kopp di