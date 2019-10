Klare Worte von Trainer Moors

Während die Bamberger Brose-Basketballer in der vergangenen Saison mit einer unglücklichen Niederlage in letzter Sekunde gegen Montakit Fuenlabrada in die Champions-League gestartet sind, waren sie zum Auftakt dieser Runde chancenlos. Trainer Roel Moors hofft, dass die klare 71:91-Pleite am Mittwochabend beim tschechischen Rekordmeister ERA Nymburk ein Weckruf war. "Wenn man mit 20 Punkten verliert, ist das eine Warnung. Ich hoffe, dass es das Schlüsselerlebnis für die restliche Champions-League-Saison war", sagte der Belgier nach der über weite Strecken schwachen Vorstellung seines Teams.

"Eine Mannschaft ist mit der richtigen Einstellung in die Partie gegangen. Leider waren das nicht wir. Wir haben dafür gesorgt, dass sie ihren Rhythmus gefunden und Selbstbewusstsein aufgebaut haben", bemängelte Moors. Die Bamberger starteten miserabel, lagen nach vier Minuten 0:16 und nach dem ersten Viertel mit 11:30 zurück. Dieser Rückstand erwies sich in der Folge als zu große Hypothek. Trotz 20 Offensivrebounds kamen die Gäste nicht näher als acht Punkte an den Gegner heran (57:65, 30. Minute). 15 Ballverluste und eine ganz schwache Trefferquote von 24 Prozent aus dem Zweipunktebereich - Center Assem Marei vergab viermal direkt am Brett und blieb ohne Korberfolg - verhinderten eine Aufholjagd.

Obasohan ersetzt Font

Unterdessen haben die Bamberger einen Ersatz für den ausgemusterten Spanier Aleix Font, der für nicht bundesliga-tauglich befunden wurde, gefunden. Retin Obasohan geht künftig für den neunfachen deutschen Meister auf Korbjagd. Der 26 Jahre alte Combo-Guard ist in Deutschland kein Unbekannter. In der Saison 2017/18 spielte der Belgier mit nigerianischen Wurzeln für die Rockets Gotha und kam im Schnitt auf 13,6 Punkte, 4,9 Rebounds und 3,6 Assists. In der vergangenen Saison legte das 1,91 Meter große und 95 Kilogramm schwere Kraftpaket im NBA-Unterbau G-League für die Northern Arizona Suns 12,1 Punkte, 3,6 Rebounds und 5,3 Assists auf. "Die Saison geht jetzt erst richtig los, es kommen viele Spiele auf uns zu, daher brauchten wir eine Entlastung auf den Guardpositionen", erklärte Brose-Sportdirektor Leo de Rycke. Obasohan unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende.