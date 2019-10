Klare Niederlagen für Gemeinfeld und Frickendorf

Eine klare 0:4-Niederlage haben die Fußballerinnen des SV Gemeinfeld (5.) in der Kreisliga Schweinfurt beim FC Schweinfurt 05 II (2.) einstecken müssen.

Kreisliga Schweinfurt

FC Schweinfurt 05 II - SV Gemeinfeld 4:0 (1:0)

Die Schweinfurterinnen hatten vier Landesligaspielerinnen in ihren Reihen. Dem Führungstreffer durch Antonia Heider (22.) ging aus Gemeinfelder Sicht ein Foul voraus. Der zweite Durchgang gehörte dem FC 05, der durch Heider (46., 80.) und Julia Schneider drei Tore nachlegte. Trainer Glock bescheinigte seinen Fußballerinnen trotz der Niederlage eine spielerisch und kämpferisch gute Leistung. SV Friesenh./Frickendorf - SG Kürnach 0:6 (0:5)

Auf verlorenem Posten standen die Frickendorferinnen gegen das spielstarke Gästeteam, das bereits im ersten Durchgang mit der 5:0 vorne lag. Die Hausherinnen hatten dem druckvollen Angriffsspiel der SG nichts entgegenzusetzen. Sie sahen sich fast ausschließlich mit der Defensivarbeit beschäftigt, mussten jedoch im zweiten Abschnitt lediglich einen Gegentreffer hinnehmen. Für den Sieger trafen Dominique Göpfert (4), Anna Jana und Magda Wolczynske.

Kreisliga Oberfranken West

FC Baunach - SG Eicha II/Einberg 1:2 (0:1)

Die Baunacherinnen können nicht mehr gewinnen. Der FCB bot der Gästemannschaft über weite Strecken Paroli, doch am Ende stand er erneut mit leeren Händen da. Bereits nach wenigen Minuten musste Torjägerin Laura Kirsche vom Platz. In der 3. Minute war der Gast durch Raffaela Salsana in Führung gegangen. Der Ausgleich fiel gleich nach Wiederbeginn durch ein Eigentor von Catharina Fechner. Die Entscheidung gelang nach gut einer Stunde Katharina Schlick. di