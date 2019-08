Die Gemeinschaft unabhängiger Bürger (GUB)/ Freie Wähler freut sich über die Möglichkeit, einen Radweg im Kleinziegenfelder Tal anzulegen. Vorsitzender Hans Jürgen Steger meinte, dass nun auch von der CSU erkannt wurde, wie wertvoll ein ausgebauter Rad- und Wanderweg in das Naherholungsgebiet Kleinziegenfelder Tal sein könne.

Schon seit 2008 war ein Rad- und Wanderweg im Wahlprogramm der GUB / FW als erstrebenswerte Einrichtung verankert und gewünscht. Hans Jürgen Steger wünschte Bürgermeister Udo Dauer und MdB Emmi Zeulner viel Erfolg und ein gutes Gelingen bei diesem Projekt.

Neue Mitglieder gewonnen

Die Freien Wähler hatten schon immer keine Berührungsängste über Stadtgrenzen hinweg und helfen mit, wo es notwendig ist, resümierte der Vorsitzende. Zudem konnten vier neue Mitglieder gewonnen werden. Dies werde sicherlich noch besser werden, hätten doch nach der Urlaubszeit weitere Bürger aus dem Stadtgebiet von Weismain ihr Mitwirken bei der GUB/FW angekündigt.

Gegen das Protokoll und den Kassenbericht gab es keinerlei Einwände. In die Neuwahl wurden bereits die neu hinzugekommenen Mitglieder einbezogen. So ging die Wahl ohne große Diskussionen über die Bühne. Unter den Punkt "Sonstiges und Aussprache" wurde noch festgehalten, dass in Kürze die Satzung der GUB/Freie Wähler in manchen Bereichen etwas nachgebessert werden sollte.

Für die Kommunalwahl 2020 wird in den nächsten Wochen eine Nominierungsliste aufgestellt. Ein Wahlprogramm, wo die Gemeinschaft ihre Ziele festschreiben wird, soll die Grundlage für Diskussionen mit Bürgern im Stadtgebiet Weismain bilden. Alle Mitglieder wurden aufgefordert, sich zu diesen Themenpunkt Gedanken zu machen, die dann in einer Mitgliederversammlung am 22. September zur Diskussion gestellt werden.

Diese Versammlung wird wieder im Gasthaus Will in Wunkendorf stattfinden. rdi