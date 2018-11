Klangyoga ist grundsätzlich für alle

Die Sportgruppe des Vereins "Gemeinsam gegen Krebs" lädt zu ihrem neuen Angebot "Yoga und Klangharmonie" ein. Der Kurs, der am Mittwoch, 5. Dezember, um 16.30 Uhr, in der Turnhalle in der Maximilian-von-Welsch-Realschule beginnt, ist grundsätzlich für alle, aber besonders für unbewegliche und in der Bewegung eingeschränkte Menschen geeignet. Er ist auch für Nichtmitglieder offen. Das Programm verbindet Bewegung, Meditation, Klangmassage und Entspannung miteinander und ist zugleich auch ein sanftes Muskeltraining. Anschließend wird immer warmer Tee serviert. Bitte warme Socken, bequeme Kleidung und eventuell auch eine kleine Decke mitbringen. red