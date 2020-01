"Klangwerk Coburg" gastiert in der Synagoge

Unter dem Motto "Die Gedanken sind frei - Volkslieder in neuem Gewand" präsentiert sich das Vokalensemble "Klangwerk Coburg" erstmals am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr in der ehemaligen Synagoge Kronach, Johann-Nikolaus-Zitter-Straße 27.

"Klangwerk Coburg" hat sich 2019 zusammengefunden und zählt derzeit 14 versierte Sänger aus Coburg Stadt und Land, Neustadt und Kronach. Mit dem aktuellen Programm möchte das A-cappella-Ensemble das Volkslied in zeitgemäßes Licht rücken und singt neben originalen Chorsätzen viele moderne Arrangements, die die Schönheit dieser Lieder neu, unterhaltsam und überraschend hörbar machen. Für die Konzerte konnte der Marktzeulner Gitarrist und Gitarrenbauer Thomas Schaller als Gast gewonnen werden. In seinen virtuosen Eigenkompositionen greift er Volksliedthemen auf und lässt verwandte Klangelemente einfließen. Thomas Schaller tritt seit vielen Jahren regional und überregional auf. In Coburg ist er durch sein Mitwirken bei "Cultur im Contakt" und der Museumsnacht bekannt.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, Spenden sind willkommen. red