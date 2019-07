Die "Bambinos" unter der Leitung von Forian Stöcklein, das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Maximilian Strohmer und das große Orchester des Musikvereines Stadelhofen unter der Leitung von Frank Macht umrahmen am morgigen Freitag, 26. Juli, ab 18 Uhr das Sommerfest am Musikheim in Stadelhofen. Für das leibliche Wohl ist laut Veranstalter gesorgt, für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg. red