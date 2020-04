Klangvoller Flashmob am Sonntag

Es ist eine Solidaritätsaktion der ganz besonderen Art in Zeiten von Corona: der Musik-Flashmob, an dem sich bundesweit jeweils am Sonntag um 18 Uhr Instrumentalisten - vom Hobbymusiker bis zum Profi, von Jung bis Alt - zusammentun und im eigenen Garten, auf dem Balkon oder aus dem offenen Fenster den Menschen, die in der Krise für andere da sind, ein wenig Mut zu machen und klangvoll Danke zu sagen. Am 5. April findet nun also der dritte Musik-Flashmob statt. Einer von vielen, die um 18 Uhr zum Instrument greifen, ist Gästeführer Alfons Hollet aus Pettstadt, Mitglied im "Hirschaider Blech" und begeisterter Saxofonspieler. Wenn er vor seine Haustür am Amselweg 2 tritt und sein B-Sax zum Klingen bringt, wird er Nachbarn und Freunde erfreuen - und hoffentlich viele Nachahmer finden. GP