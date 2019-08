Klangtherapie-Festival verlief friedlich

Zum 16. Mal fand auf einer Wiese nahe der Ortschaft Scherleithen (Kreis Bayreuth) das Klangtherapie-Festival statt. Wie schon in den vergangenen Jahren war es eine sehr friedliche Veranstaltung. Es kam zu keinerlei körperlichen Auseinandersetzungen, die der Polizei gemeldet wurden. Die Erfahrung der letzten Jahre habe laut Bericht der Polizei Bayreuth-Land gezeigt, dass es im Nachgang noch zu vereinzelten Anzeigen wegen kleinerer Diebstähle beziehungsweise Verlusten kommt. Dies sollte laut Polizei das Bild des friedlichen Festivals jedoch nicht schmälern. Während des gesamten Festivals wurden verstärkt Verkehrskontrollen im Umfeld durchgeführt. Zwei Besucher führten ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sie mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und werden in Kürze einen Bußgeldbescheid erhalten. Zu der Geldbuße von 500 Euro kommt noch ein einmonatiges Fahrverbot hinzu. Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit dem Festival ereigneten sich nicht. Gegen 16 Besucher musste ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet werden. Bei Personenkontrollen fanden die Beamten bei ihnen unterschiedliche illegale Substanzen und in einem Fall ein verbotenes Einhandmesser. Die Drogen sowie das Messer wurden im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sichergestellt.