Klangsteine ertönen

Leise bewegen sie sich über den kühlen Boden, die nassen Hände gleiten über den harten Stein. Die Gruppe "Mutterklang" lässt die Klangsteine wieder ertönen.

Am Samstag, 1. Juni, um 20 Uhr verwandelt sich die beeindruckende gotische Säulenhalle der Klosterkirche Mariaburghausen zum sechsten Mal in eine Klangoase. Michael Scholl erzeugt die Töne auf den Klangsteinen. Zusammen mit Sonja Wißmüller und Angelika Eirich entführt der Steinmetz und Bildhauer in eine andere Welt der Musik. Der Eintritt zum Konzerte ist frei, es wird um eine Spende gebeten. Eine Anmeldung für das Konzert ist nötig (Telefonnummer 09522/ 950345). red