"Klang-Kontakte" werden eröffnet

Am Sonntag, 24. Juni, findet der Eröffnungsgottesdienst für die Reihe "Klang-Kontakte" in der Königsberger Marienkirche statt. Beginn ist um 10.15 Uhr. Es erklingt neben Werken von Amadeus Mozart auch die dreisätzige Kantate "Nun danket alle Gott" von Johann Sebastian Bach . Regionalbischöfin Dorothea Greiner wird als Festpredigerin erwartet. Anlass des Gottesdienstes ist der Besuch Martin Luthers vor 500 Jahren im Königsberger Augustiner-Kloster. Anlässlich dieses Ereignisses erstellte die Bildhauerin Anne-Marie Reiser-Meyerweissflog eine Luther-Statue, die der Gemeinde im Gottesdienst präsentiert wird. Sechs musikalische Ensembles gestalten die Feier mit. Höhepunkt wird die Bach-Kantate, die unter Leitung von Matthias Göttemann von der Kantorei Haßberge (Bild), dem Orchester Würzburg sowie Sara Schneyer (Sopran), Sven Fürst (Bass) und dem Kinderchor aufgeführt wird. Ab 12 Uhr lädt die Regiomontanus-Big-Band unter der Leitung von Ekkehard Grieninger zum Jazz-Frühschoppen vor dem Rathaus ein. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Erlös ist für die neue Orgel in der Marienkirche bestimmt.