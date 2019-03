Klamotten, Kram, Klunker

"Wieviel willst du dafür?" "Was kostet das?" "Ey, das schaut mega gut aus!" Solche und andere Aussagen hört man bald wieder beim Zeiler Frauenflohmarkt. Frei nach dem Motto "Klamotten, Kram und Klunker" darf am Sonntag, 24. März, von 13 bis 17 Uhr verkauft, getauscht, gebummelt, geshoppt werden.

Der Frauenflohmarkt findet mittlerweile zum neunten Mal am Marktsonntag statt. Das Konzept geht auf und der Zeiler Flohmarkt ist jedes Jahr ein großer Erfolg. Aus dem Jahreskalender von Verkäuferinnen und Kundinnen ist er nicht mehr wegzudenken. Dieses Mal soll alles eine Nummer größer werden - Frauenflohmarkt XXL.

In den vergangenen Jahren konnten im Rudolf-Winkler-Haus immer rund 40 Tische angeboten werden. Aufgrund des großen Ansturms sah sich das Flohmarktteam veranlasst, eine neue Location zu suchen, um die Anzahl der Tische sogar zu verdoppeln. Mit dem Umzug in die Sporthalle am Tuchanger vergrößert sich der Zeiler Flohmarkt zur wohl größten Veranstaltung der Art in der Region.

Bisher galt: Der Vorverkauf der Tische war ein großer Erfolg und gibt dem Flohmarktteam recht. Alle Tische waren nach kurzer Zeit ausverkauft. Im Namen aller Verkäuferinnen freut sich das Team auf einen schönen Sonntag. Für das leibliche Wohl ist mit Snacks und süßen Leckereien gesorgt. Der Erlös aus der Tischgebühr und der Snackbar geht an einen guten Zweck oder an eine Familie in Not. red