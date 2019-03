"Klamms Krieg" ist zurück

"Herr Klamm, hiermit erklären wir Ihnen den Krieg." Die Schüler werfen Klamm vor, Schuld am Selbstmord ihres Mitschülers zu haben. Klamm hat ihn durchs Abitur rasseln lassen. Der Lehrer versucht es mit Schmeicheleien und Drohungen und zeigt dabei sein eigenes gestörtes Verhältnis zur Schule und zu sich selbst. Ein Machtkampf, bei dem beide Seiten alle Register ziehen.

Die Inszenierung von Kai Hensels Stück "Klamms Krieg" erlebt ihre Wiederaufnahme am E.T.A.-Hoffmann-Theater am Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr im Gewölbe und wird als mobile Produktion in Schulen für Menschen ab 14 Jahren (9. Klasse) angeboten. Es spielt Florian Walter. Das Klassenzimmerstück ist für Aufführungen in Klassenräumen konzipiert, ganz ohne Bühnentechnik. Vorstellungstermine werden individuell besprochen und ausgesucht. Die Stückdauer beträgt 60 Minuten. Im Anschluss an die Vorstellung ist ein Publikumsgespräch möglich.

Da die Vormittagsvorstellungen ausschließlich außerhalb des Theaters stattfinden, können Buchungen nicht über die Theaterkasse vorgenommen werden. Für Buchungsanfragen und weitere Informationen wenden sich Interessierte an Stefan Dzierzawa, E-Mail: disposition.theater@stadt.bamberg.de, oder Telefon 0951/873020. Abendvorstellungen können bei der Kasse gebucht werden (Telefon 0951/873030; Dienstag-Samstag 11-14 Uhr, Mittwoch 16-18 Uhr. red