"Klagemauer" in Unterpreppach

In Absprache mit dem Pfarramt Ebern errichteten die Unterpreppacher in ihrer Kirche für Karfreitag eine "Klagemauer". Hier sollen die Christen Gelegenheit haben, im Gebet ihre Sorgen und Nöte in dieser schwierigen Zeit anzubringen oder am Ostersonntag ihr Osterlicht zu holen. An der Klagemauer sind Stifte und Papier, damit die Leute ihre Sorgen daraufschreiben und in die Öffnungen der Backsteine stecken können. Foto: Helmut Will