"Die Klage ist eingereicht." Es gebe auch ein Aktenzeichen, das dem Bayerischen Eissportverband (BEV) mitgeteilt wurde, wie Andreas Kurz am Donnerstag klar stellte. Der zusammen mit Sportlichem Leiter Martin Reichert für die erst Mannschaft des ESC Haßfurt zuständige Bereichsvorstand reagiert damit auf eine Veröffentlichung im Internetportal "Bayernhockey.com", wonach für die Saison 2019/20 auch in der Eishockey-Landesliga eine Obergrenze für Kontingentspieler eingeführt wird.

So jedenfalls wurde es jetzt auf der BEV-Mitgliederversammlung beschlossen. Die Vertreter der Vereine - der ESC Haßfurt war laut Kurz "aus beruflichen und privaten Gründen" nicht vor Ort - hätten sich für den Einsatz von maximal zwei ausländischen Akteuren ausgesprochen. Der BEV wollte es bei der "bislang aufgeweichten Regelung belassen, da entgegen der Bayernliga nicht alle Landesligisten hundertprozentig dahinterstehen".

Beim BEV noch nichts bekannt

Angeblich hätten die drei "abtrünnigen" Vereine - neben Haßfurt der ESV Waldkirchen und der ESV Burgau - den angekündigten Klageweg noch nicht bestritten - zumindest sei dem BEV bis zur Sitzung "nichts bekannt". Dem widerspricht Kurz. Er räumt allerdings ein, dass BEV-Obmann Frank Butz erst am Montag von Reichert schriftlich per E-Mail informiert worden sei. "Die Klage wird erst zugestellt, wenn die Gerichtskostenrechnung gestellt und überwiesen wurde. Das ist alles passiert, und wir gehen davon aus, dass es spätestens in dieser beziehungsweise in der kommenden Woche auch schriftlich dem BEV zugestellt wird." Er betonte, auf die Schnelligkeit von Gerichten beziehungsweise den Verhandlungen "keinerlei Einfluss" zu haben. Der BEV habe laut "Bayernhockey.com" bereits erklärt, im Falle einer Klage und eines Widersprechens seiner Regeln einen Passus einzuführen, "dass diese Reglementierung bis zu einem gültigen Gerichtsurteil Bestand hat und auch keine rückwirkenden Änderungen vorgenommen werden". Die Fans hoffen, dass bis zum Saisonstart der Eishockey-Landesligen am 11. Oktober eine Lösung für Klarheit und vor allem wieder mehr Ruhe sorgt. rn