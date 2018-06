red



Im Sitzungszimmer des Rathauses findet am Mittwoch, 27. Juni, in Teuschnitz eine Stadtratssitzung mit nachstehender Tagesordnung statt: Verlängerung des Netzwerkmanagements, das Dorfgemeinschaftshaus (alte Schule) Wickendorf, der Hochwasserschutz Steinweggraben Wickendorf, die Klage gegen die FWG wegen Wasserbezug sowie der Jugendtreff am Festplatz. Beginn ist der Sitzung ist um 19.30 Uhr.