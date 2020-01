Klage gegen Bescheid Thema im Gemeinderat

Am heutigen Mittwoch findet im Rathaus eine Gemeinderatssitzung statt. Beginn ist um 19 Uhr. Bestätigt wird der Netzentwicklungsplan "Strom 2019 bis 2030" durch die Bundesnetzagentur. Im Planfeststellungsverfahren für den Ostbayernring findet am 27. Januar ein nichtöffentlicher Erörterungstermin in Kulmbach statt. Behandelt wird die Klage der Gemeinde Redwitz gegen den Abwasserabgabebescheid des Landratsamtes Lichtenfels für das Kalenderjahr 2014. Weiter wird über die Annahme einer Spende der Sparkasse Coburg-Lichtenfels für die Anschaffung eines Defibrillators entschieden und bekanntgegeben wird der Sachstandsbericht des kommunalen Wohnraumförderprogramms. Es liegen eine Reihe von Bauanträgen vor. Bekanntgaben und Anfragen beschließen den öffentlichen Teil der Sitzung. red