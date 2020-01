Klärschlammfrage im Gemeinderat

Der Gemeinderat Kirchlauter hält am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr im Neubrunner Schulhaus eine Sitzung ab. Dabei geht es um Bauanträge, den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Abwasserzweckverband Eltmann-Ebelsbach zur Anlieferung und Verarbeitung von Fäkalschlamm aus der Kläranlage Kirchlauter in der Kläranlage in Eltmann sowie die örtliche Rechnungsprüfung für das Jahr 2018. red