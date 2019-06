Klärschlamm im Gemeinderat

Am Dienstag, 2. Juli, findet um 19.30 Uhr im Rathaus in Untersteinbach eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates Rauhenebrach statt. Auf der Tagesordnung stehen Bauanträge, die Auftragsvergabe für den Einbau von Fenstern, Haustür und Zimmertüren im Kindergarten Prölsdorf sowie die Auftragsvergabe zur Betriebsunterstützung für die Kläranlage. Ferner befinden die Räte über einen Antrag der katholischen Kirchenstiftung Prölsdorf auf Zuschussgewährung zur Orgelsanierung sowie über die Beteiligung an der landkreisweiten Klärschlammentsorgung. red