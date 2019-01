Klärschlamm im Gemeinderat

Am Donnerstag, 31. Januar, um 18 Uhr findet im Rathaus in Tretzendorf eine Sitzung des Gemeinderates Oberaurach statt. Auf der Tagesordnung stehen das Projekt Klärschlammtrocknung und -entsorgung in Kooperation mit den Landkreisgemeinden, die Änderung des Bebauungsplanes "Hinter der Quelle" in Kirchaich und die Einbeziehungssatzung "Lange Wiese" in Fatschenbrunn. Des Weiteren geht es um diverse Bauanträge und einen Antrag des Sportvereins Viktoria Neuschleichach auf Kostenübernahme für geringfügige Ausgleichsarbeiten der vorhandenen Tragschicht und Überziehen der Fläche von etwa 600 Quadratmetern mit einer einfachen Asphalttragdeckschicht. ft