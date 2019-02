Klärschlamm- Frage im Gemeinderat Sand

Der Gemeinderat Sand hält am Dienstag, 26. Februar, um 19 Uhr im Rathaus eine öffentliche Sitzung ab. Dabei geht es um private Bauanträge und um das Gewerbegebiet "Obere Länge II", konkret um die Forderung des Wasserwirtschaftsamtes zur Rückhaltung des Oberflächenwassers. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind das Konzept für die Schaffung von staatlich gefördertem Wohnraum auf einem gemeindlichen Grundstück in der Gartenstraße (Gemeindehaus) und für die Schaffung von Lagermöglichkeiten für die Vereine und den Gemeindebauhof. Besprochen werden das Konzept für eine interkommunale Lösung zur Entsorgung des Klärschlamms innerhalb des Landkreises Haßberge und das Anlegen von Blühwiesen auf kommunalen Brachflächen. Eine nichtöffentliche Ratssitzung schließt sich an. red