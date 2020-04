Kläranlage wird nach 25 Jahren erneuert

Die Kläranlage des Abwasserverbandes Kronach-Süd wird in den nächsten Wochen zur Baustelle. Mit den Erdarbeiten rund um die Halle der Schlammpresse haben die Arbeiten für die Ertüchtigung der bisherigen Technik begonnen.

Die in den 1980er Jahren installierte Siebbandpresse leistete über 25 Jahre ihren Dienst bei der Schlammentwässerung. Nun soll eine moderne Schneckenpresse dafür sorgen, dass der Trockensubstanzgehalt im gepressten Klärschlamm höher ist und somit weniger Masse, insbesondere weniger Wasser, abtransportiert werden muss. Außerdem kann die Entwässerung nun auch rund um die Uhr erfolgen.

Unterstützung aus Coburg

Am neuen Gebäude wird ein überdachter Ablageplatz für den Klärschlamm geschaffen. Damit wird der Schlamm nicht mehr Niederschlägen ausgesetzt sein. Nach dem Konzept der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes wird der Klärschlamm nach der Pressung abtransportiert. Bernd Rebhan, Bürgermeister des Marktes Küps und Verbandsvorsitzender, ist es gelungen, in Abstimmung mit dem Zweckverband der Abfallwirtschaft in Coburg freie Kapazitäten im Müllheizkraftwerk in Coburg zu erhalten.

Die rund 40 Jahre alte Halle wird im Zuge der Maßnahmen ebenfalls ertüchtigt. Die asbestverdächtigen Dach- und Wandplatten werden abgenommen, eine neue Wandisolierung und eine neue Außenhaut angebracht. Sanierungsbedürftig ist auch der Beton des Schlammvorlagebehälters, der nach 40 Jahren von den Klärschlämmen auch entsprechend angegriffen ist. Parallel zu den Arbeiten an der Schlammpresse und dem entsprechenden Gebäude erfolgen die Erneuerungsmaßnahmen an der gesamten Niederspannungs-Hauptverteilung in der Kläranlage.

Die rund vier Jahrzehnte alten Schaltanlagen müssen erneuert werden, da einerseits keine Ersatzteile mehr erhältlich sind und neue Anforderungen gelten. Mit der neuen Elektronik ist es möglich, die vorgesehene Photovoltaikanlage in die Leistung der Kläranlage und der Mikrogasturbine einzubinden.

Erste Teile schon fast fertig

Kurz vor der Fertigstellung ist die neue Gebläsehalle. Die entsprechenden Zu- und Ableitungen sind bereits verlegt und die Bodenplatte soll in Kürze betoniert werden. Notwendig wurde die neue Gebläsehalle wegen einer undichten Luftleitung, von der 60 Meter erneuert werden mussten. Mit den neuen Gebläsen neben dem Belebungsbecken lassen sich Energie und damit auf Dauer Kosten sparen.

Für die Sanierung der Schlammpresse einschließlich des Gebäudes sowie der neuen Gebläsehalle investiert der Abwasserverband mehr als eine Million Euro.

Die gesamte Erneuerung der Schaltanlagentechnik wurde mit einem Kostenaufwand von 663 000 Euro beauftragt. Dazu kommen noch die Kosten für die Photovoltaikanlage, für die derzeit die Ausschreibung vorbereitet wird. Geplant ist auch ein Tag der offenen Tür, zu dem die Ergebnisse öffentlich vorgestellt werden. red