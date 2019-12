Kläranlage verträgt neue Teile

Froh ist man in Stettfeld, dass die großen Baumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt in diesem Jahr abgeschlossen sind und nur noch die Sanierung einiger Seitenstraßen aussteht oder schon im Bau ist. Letzteres gilt für den Klingenweg, in dem der Kanalbau läuft. Jedoch ist nicht mehr damit zu rechnen, dass auch die Arbeiten für die neue Trinkwasserleitung noch heuer beendet werden. Mit der Firma ist jedoch vereinbart, dass es dann ab Februar/März weitergehen soll.

Bessere Ausführung gewünscht

Für die Schönbrunner Straße lag nun dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Stellungnahme vor, dass es nicht ausreiche, die Straße mit einer sechs bis acht Zentimeter hohen Asphaltdecke zu überziehen, damit sie auch nach dem Beitragsrecht erschlossen sei. Vielmehr wurde jetzt vorgeschlagen, die Betonunterschicht aufzufräsen, damit für einen stabilen Untergrund zu sorgen und dann eine zwölf Zentimeter dicke Asphaltschicht aufzubringen. Dies würde den Anforderungen entsprechen. Allerdings hat das zur Folge, dass damit die Kosten von 56 000 auf 75 000 Euro steigen.

Gemeinderat Matthias Kuhn hatte eingangs beantragt, dass der Tagesordnungspunkt zu den Rechtlerfragen aus dem nichtöffentlichen in den öffentlichen Teil übertragen wird. Bürgermeister Alfons Hartlieb (CSU) bat aber um Verständnis, die Tagesordnung nicht zu verändern; schließlich kämen auch Namen von Bürgern zur Sprache. Er schlug vor, erst in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten, und sicherte für Januar auch die öffentliche Diskussion zu - ohne Namensnennung. Dies akzeptierte das Gremium mit 8:3 Stimmen.

Bürgermeister Alfons Hartlieb teilte mit, dass durch Mitarbeiter des Bauhofes vor kurzem bei einer Online-Aktion eine gebrauchte Hobelbank und eine gebrauchte mobile Werkbank ersteigert worden seien. Das Thema sei ja nicht neu und werde schon länger diskutiert, weil die alte Hobelbank schon lange nicht mehr den Anforderungen genüge. Man habe derzeit drei Personen im Bauhof beschäftigt. Für ihre Arbeit benötige man die Werkzeuge und Maschinen.

Die Hobelbank stammt aus einer Schreinerei (Neupreis über 20 000 Euro). Dazu ist sie auch noch rein mechanisch - ein Vorteil! Das alles zu einem Superpreis, wie Hartlieb betonte: mit Werkbank 6355 Euro. Das genehmigte der Gemeinderat.

Jürgen Amend fragte nach, ob es für den Bauhof eine Art Bedarfsliste gebe. Die sollte vielleicht einmal erstellt werden.

Hierzu teilte der Bürgermeister mit, dass vor einigen Jahren alle elektrischen Gerätschaften und Werkzeuge für rund 39 000 Euro angeschafft wurden - sonst bestehe eigentlich kein Bedarf mehr. Außer vielleicht noch ein Drehmomentverstärker oder Elektroschrauber für die neuen Wasserschieber (4500 Euro).

Regelmäßige Erneuerungen

Werner Rümer wollte wissen, ob die Kläranlage schon einmal unter energietechnischen Gesichtspunkten betrachtet worden sei. Alfons Hartlieb informierte dazu, dass die Anlage 2008 strommäßig optimiert und in dem Zusammenhang 25 000 Euro investiert wurden. Die Pumpen würden regelmäßig ausgetauscht.

Obwohl die Kläranlage nun schon 25 Jahre in Betrieb sei, gebe es mit der Ausreinigung keine Probleme. Aber die Anforderungen des Gesetzgebers würden größer. Vor allem bei zu viel Fremdwasser müssten die Gemeinden immer höhere Strafen zahlen. Das Fremdwasser in Stettfeld sei vor allem in der Hauptstraße dem Kanalzustand geschuldet gewesen. Mit der Sanierung von Kanälen und Straßen im Sommer hat sich ihm zufolge die Situation verbessert.

Was aber auf die Gemeinde zukommen könne, führte Hartlieb aus, sei das Rührwerk für die Kläranlage, das inzwischen über 100 000 Arbeitsstunden auf dem Buckel hat. Ebenso müsse man an den Austausch einer der beiden Kompressoren für das Belebungsbecken denken. Ganz aktuell gehe es derzeit um die Klärschlammtrocknung, wozu am nächsten Dienstag ein Gespräch für den Landkreis stattfinde.

Die Trocknung sei in Hofheim vorgesehen; im Gespräch sei ein Preis von 90 Euro pro Tonne. Inzwischen säßen 18 von 26 Gemeinden mit im Boot des künftigen Zweckverbands. gg