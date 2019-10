Kläranlage öffnet Türen

Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Rotmaintal kümmert sich in den Gemeinden Heinersreuth und Neudrossenfeld um die Entsorgung des häuslichen Abwassers und des Niederschlagwassers. Zum 40-jährigen Bestehen sind die Bürger am morgigen Samstag von 11 bis 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in der zentralen Kläranlage eingeladen.

Die Besucher dürfen dann auch einmal hinter die Kulissen blicken. Dabei erhalten sie auch Antworten auf die Fragen "Wie funktioniert die Kläranlage?" oder "Wie schaut der Alltag der Klärwärter aus?" Für das leibliche Wohl ist gesorgt. red