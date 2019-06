Klänge und Worte

Klänge in Worten und Klänge ohne Worte verbindet die "Lesung" des Pressecker Kulturvereins am morgigen Mittwoch, 26. Juni, im Gasthof Rausch in Schnebes. Lilo Bieley liest aus ihren Aufzeichnungen und Gedanken über alltägliche nichtalltägliche Vorkommnisse. Renate Traoré Bartels zeichnet die Welt aus ihrer süßsaueren Sicht der Dinge, die sie zynisch bis augenzwinkernd beschreibt. Edina Thern verwandelt Worte und Silben zu akustischen Geschichten, deren Ablauf sich der Zuhörer manchmal selbst zusammenreimen kann. Klänge ohne Worte, also Musik, zaubert Claudia Ringhoff auf ganz eigene Weise. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr. red