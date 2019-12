Klänge für guten Zweck

Am morgigen Sonntag, 22. Dezember, findet um 16 Uhr in der Kirche St. Wendelinus in Tütschengereuth ein Adventskonzert statt. Es singen und spielen die Tütschengereuther Dorfmusik, die Singgemeinschaft und die Flöten- und Klarinettengruppen. Als Gast spielen die "Bamberger Flötenbarocker". Anschließend ist noch Zeit für Gespräche mit Kinder- und Erwachsenenpunsch mit Plätzchen. Wie jedes Jahr werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Dieses Jahr fließt der Erlös an die "Stiftung für Innovative Medizin, Dr. Alexander Beck, - Ponsgliom" mit Sitz in München. Dr. Alexander Beck forscht ehrenamtlich an diesem unheilbaren Gehirntumor, der meist Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren betrifft. Die durchschnittliche Lebenserwartung nach Diagnose beträgt im Schnitt nur neun Monate. Innerhalb der letzten zwölf Monate haben auch im engsten Umfeld und Freundeskreis zwei Kinder den Kampf gegen DIPG (Diffuses Intrinsisches Ponsgliom) verloren. red