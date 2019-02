Klänge erfüllen die Burggruber Kirche

Karl-Heinz Hofmann Die Band "Sax and Keyb Consort" faszinierte die Zuhörer in der St.-Laurentius- Kirche in Burggrub. Das Ensemble aus Neuhaus-Schierschnitz (Thüringen) spielte sich schnell mit zarten Klängen aus Saxofon, Keyboard und Flöte sowie mit der eindrucksvollen Sopranstimme von Juliane Roß in die Herzen der lauschenden Besucher in ihrer Nachbargemeinde Burggrub.

Die sieben jungen Instrumentalisten und ihre Sängerin überzeugten mit einem ebenso anspruchsvollen wie abwechslungsreichen Programm. Sie boten Musik aus mehreren Epochen und Stilrichtungen. Das Konzert begann mit dem sehr nachdenklich stimmenden Lied "Wo ist das Land, wo man nur in Frieden lebt?". Es ist eine Komposition von Werner Thielemann aus Neuhaus-Schierschnitz.

Gänsehautgefühl kam auf bei dem Lied "Die Rose war rot" nach einem Text von Jürgen Degenhardt und Musik von Gert Natschinski. Hinreißend war "Hallelujah" in der Version des Eurovisionssiegers von 1979 "Milk & Honey".

Die Band zeigte ihre Vielseitigkeit auch durch die Stilauswahl von Gospel ("Heaven is a wonderful place") über Robert Schumanns und Sebastian Bachs Kompositionen bis hin zu George Gershwins "Rhapsody in Blue" und nicht zuletzt durch das unter die Haut gehende Lied "Von guten Mächten" nach dem Text von Dietrich Bonhoeffer und der Melodie nach Werner Thielemann.

Das Konzert war ein Hörgenuss, worüber sich besonders Pfarrer Michael Foltin freute. Die Mitwirkenden: Gesang: Juliane Roß; Piano/Blockflöte: Sabrina Roschlau- Mai; Sopran- /Altsaxofon: Evelyn Röser; Altsaxofon: Martin Röser, Anabel Knauer (Schülerin); Tenorsaxofon: Anja Walter; Baritonsaxofon: Jens Röser (Leitung).