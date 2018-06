KJR ist im Herbst auf Achse in Wien

red



In den Herbstferien vom 29. Oktober bis 2. November heißt es "Willkommen in Wien" für Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren. Die Gruppe geht mit Betreuern auf Zeitreise und entdeckt die barocke imposante Schönheit der Stadt. Keine andere Metropole hat eine so beeindruckende Verbindung aus kaiserlichem Glanz, kreativer Kunst- und Musikszene und Lifestyle aufzuweisen. Ein Streifzug durch Wiens angesagte Einkaufsviertel, das Flanieren über die Ringstraße und Freizeitspaß im Prater dürfen nicht fehlen. Anmeldeformulare sind auf der Homepage des Kreisjugendrings unter www.kreisjugendring-kronach.de erhältlich. Bei Fragen hilft Eva Wicklein unter Telefon 09261/678283 weiter.