KJR-Geschäftsstelle geschlossen

Das Büro des Kreisjugendringes Lichtenfels ist von heute bis einschließlich Freitag, 3. April, geschlossen. Eine Nummer für dringende Fälle wird auf dem Anrufbeantworter genannt. An die E-Mailadresse service@kjr-lichtenfels.de können Nachrichten geschickt werden, die ab dem 6. April beantwortet werden. Ab diesem Tag steht dann auch wieder eine Mitarbeiterin unter 09571/940603 für Fragen zur Verfügung. Aufgrund der momentanen Lage ist das Büro für Besucher nur nach vorheriger Terminvereinbarung zugänglich. Alle Anliegen sollen möglichst per Telefon oder E-Mail besprochen werden. Unterlagen in Schriftform können in die Briefkasten geworfen werden. Der Verleih von Großspielgeräten ist derzeit ausgesetzt. Die Erreichbarkeit ist ab Montag, 6. April, immer Montag, Dienstag, Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr. red