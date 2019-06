Lichtenfels 12.06.2019

KJR-Geschäftsstelle geschlossen

Das Büro des Kreisjugendringes Lichtenfels ist in den Pfingstferien am morgigen Freitag, 14. Juni, und am Mittwoch, 19. Juni, geschlossen. An allen anderen Tagen ist das Büro zu den bekannten Zeiten g...