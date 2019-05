KJR bedankt sich bei Ehrenamtlichen

Nachdem der Kreisjugendring (KJR) Haßberge die Ehrenamtsfahrt in den Osterferien absagen musste, wird jetzt ein neuer Anlauf zum Beginn der Herbstferien gestartet. Als Dankeschön für die geleistete Arbeit für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Haßberge geht es von Samstag, 26., bis Montag, 28. Oktober, nach Hamburg. Deutschlands bedeutendste Hafenstadt ist ein Magnet für Touristen. Bei der Ehrenamtsfahrt wird unter anderem das Miniaturland besucht und eine Hafenrundfahrt unternommen. Der Kreisjugendring Haßberge fördert mit dieser Fahrt das ehrenamtliche Engagement in den Verbänden und Jugendinitiativen im Landkreis Haßberge und zeigt auf, dass es attraktiv ist, sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen. Die Ausschreibung läuft ab sofort (Flyer zum Download oder Online-Anmeldung über www.kjr-has.de). Anmeldeschluss ist am Freitag, 23. August. Weitere Informationen gibt der Kreisjugendring Haßberge telefonisch unter Ruf 09521/610136. red