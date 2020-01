KjG Wonfurt geht zum Schlittenfahren

Die Katholische junge Gemeinde (KjG) Wonfurt veranstaltet am Sonntag, 12. Januar, ihren Wintertag. Wenn Schnee liegt, geht's zum Schlittenfahren am Ochsenkopf. Alternativ erwartet die Kinder ein Ausflug ins "Palm Beach" in Stein. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Wonfurter Backhäuschen. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr vorgesehen. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung ist laut KjG bei Lena Schneider in Wonfurt erbeten. red