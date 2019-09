Wonfurt 04.09.2019

KjG Wonfurt eröffnet ihre Saison

Die KjG Wonfurt lädt am Montag, 9. September, von 16 bis 19 Uhr zu ihrer Saisoneröffnung in den Wonfurter Jugendraum ein. Willkommen sind Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 14 Jahren in der Geme...