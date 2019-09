Kiwanis geben 1500 Euro für das "Projekt mit Herz"

Sie nähen Strampler und Hosen, Pullis und Decken, Bettenhimmel und Kissenbezüge. Sie nähen für Frühchen, für Sternenkinder und für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Sie sind Mütter, die die besondere Situation von Familien sehr gut nachvollziehen können. Weil sie es selbst erlebt haben. "Weil wir alle auch ein Päckchen zu tragen haben", so Julia Fries von der ehrenamtlichen Initiative "Projekt mit Herz".

In ganz Deutschland unterstützen Frauen das "Projekt mit Herz", nähen in ihrer Freizeit, geben die mit viel Liebe gefertigten Stücke an Kinderkliniken und damit an Kinder und Familien weiter.

Die drei oberfränkischen Kiwanis Clubs Kulmbach, Bayreuth und Bayreuth-Obermain unterstützten jetzt das "Projekt mit Herz". 1500 Euro haben sie zur Verfügung gestellt. "Damit können wir Stoffe kaufen", sagte Julia Fries bei der Übergabe.

Und genau so war auch der Kontakt zwischen dem Projekt und den Kiwanis zustandegekommen: "Ich kenne Julia Fries seit Jahren", sagte Ute Salzwedel, Past-Präsidentin des Kiwanis Clubs Kulmbach. "Sie hatte mich gefragt, ob ich Stoffreste habe."

Die hatte Ute Salzwedel zwar nicht - aber stattdessen eine Idee. Sie warb erst in ihrem Club, dann in den beiden weiteren um Unterstützung für das Projekt. Bei dieser gemeinsamen Aktion kamen 1500 Euro zusammen.

Die Kleidungsstücke, Bettenhimmel und Kissenbezüge gehen auch an die Station für Frühgeborene am Klinikum Bayreuth. "Und sie werden sehr gerne angenommen", betonte die Stationsleiterin Ruth Himmelmann. Frank Schmälzle