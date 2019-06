Kiwanis-Club Kulmbach feiert Samstag sein zehnjähriges Bestehen

Seit zehn Jahren gibt es den Kulmbacher Kiwanis-Club. Damit sei er zwar der jüngste Kulmbacher Service-Club, aber weltweit der drittgrößte, wie Sekretär Rosi Müller erzählt. Sie ist von Anfang an, seit der offiziellen Charterfeier am 6. Mai 2009, dabei und seither das schriftliche Gedächtnis des Vereins.

Genau genommen wurde der Club bereits zweieinhalb Jahre vorher gegründet. Denn am 22. November 2006 trafen sich zehn Gründungsmitglieder in der "Alten Feuerwache" und hoben den Kiwanis-Club Kulmbach aus der Taufe. Da aber die Satzung die Mindestzahl von 20 Mitgliedern vorsah, agierte man zunächst mit dem Zusatz "in Gründung". Die Initiative ging damals vom Trebgaster Kurt Höfelmann aus, der sich seit 2000 beim Kiwanis-Club Bayreuth-Obermain engagierte und dort 2004/2005 das Amt des Präsidenten innehatte.

Patenclub in Bayreuth

Bereits in dieser Zeit war der Bayreuther Paten-Club im Kulmbacher Land aktiv. Nachdem Kiwanis sein Engagement in der Stadt Kulmbach und im Landkreis weiter verstärken wollte, entschloss man sich, in Kulmbach einen eigenen Club zu gründen. "Es ist ein wunderschönes Gefühl, sich für Kinder - unser kostbarstes Geschenk und unsere Zukunft - einzusetzen, und als Dank in strahlende Kinderaugen blicken zu dürfen", war die Aussage Höfelmanns, als er zum Gründungspräsidenten gewählt wurde.

"Vorrangiges Ziel von Kiwanis ist es, hilfsbedürftige Kinder in unserer Region sowie Einrichtungen und Projekte, die sich der Kinder- und Jugendarbeit verschreiben, zu unterstützen", stand in einer Pressemitteilung zur Gründung. Erst wurden in Kulmbach die Hausaufgabenbetreuung an der Oberen Schule, das Geschwister-Gummi-Kinderheim und Kindergärten im Landkreis unterstützt. Den Vorstand komplettierten Thomas Hacker als Vizepräsident, Bernd Seiler als Sekretär sowie Gerhard Goller als Schatzmeister.

Prominenter Gratulant

Zu den Gratulanten zählte auch der Präsident von Kiwanis Deutschland, Peter Wüllenweber. Als der Club 2009 inzwischen 21 Mitglieder zählte, und damit die Voraussetzungen für einen "ordentlichen" Kiwanis-Club gegeben waren, fand am 6. Mai die Charterfeier statt.

Peter Wüllenweber, mittlerweile Vorstandsmitglied von Kiwanis International, war es dann, der im festlichen Rahmen auf der Plassenburg die Charter-Urkunde an Anja Gimpel-Henning, die Nachfolgerin Höfelmanns als Präsidentin, überreichte.

"Wir sind jung, engagiert und unkompliziert, aber nicht elitär", lud die Präsidentin damals weitere Interessenten ein, bei der Verwirklichung der Kiwanis-Idee mitzuwirken: Tue Gutes, und spreche darüber.

Die Liste der guten Taten der überwiegend weiblichen Mitglieder in dieser Zeit kann sich durchaus sehen lassen: Bereits zum zwölften Mal wird zum Beispiel mit der Schulranzen-Aktion Erstklässlern aus einkommensschwachen Familien zum Schulanfang ein guter Start ermöglicht.

Schutz gegen Gewalt

Für derzeit zehn Kinder wird das warme Schul-Mittagessen bezahlt und auch die Kosten für Präventionsunterricht in den Schulen gegen sexuelle Gewalt und (Cyber-) Mobbing trägt der Serviceclub. Der jährliche Ball der Kulmbacher Serviceclubs mit Verleihung des Kulturpreises, ein gesellschaftliches Highlight der Stadt, wurde bereits dreimal federführend organisiert.

Mit Spaßfaktor

Mit Kontakten zu den anderen Kulmbacher und anderen befreundeten Service-Clubs, Ausflügen und Besuchen, und dem traditionellen "Bossel-Tag" im Winter kommt auch der gesellige Teil nicht zu kurz. Dazu treffen sich die 29 Mitglieder alle zwei Wochen montags im Clublokal "Alla Rustica". Mit Gerhard Goller, Ralf Meyer, Sigrid Michel und Bernd Seiler sind vier "Mitglieder der ersten Stunde" auch heute noch dabei. Gemeinsam mit ihren Gästen werden sie am Samstag in der Kommunbräu zum zehnjährigen Bestehen einen fröhlichen Abend verbringen. dh