Kiwanier unterstützen die Digitalisierung der Pestalozzi-Schule

Mit der coronabedingten Schulschließung im März sah sich das Kollegium der Pestalozzi-Schule Kronach plötzlich der Herausforderung entgegen, Unterricht ganz neu zu gestalten. "Wir haben dabei schnell gemerkt, dass die digitale Vernetzung unserer Schule mit den Schülern noch deutlich ausbaufähig ist", erinnert sich Schulleiter Stefan Mück an eine zunächst wahre Papierflut an Arbeitsblättern, mit denen man die Kinder und Jugendlichen versorgt habe. Für Abhilfe hierfür sorgten schließlich verschiedene digitale Hilfsmittel, deren Anschaffung durch eine großzügige Spende des Kiwanis Clubs Kronach Frankenwald ermöglicht wurde.

Damit können die Lehrkräfte die Kinder und Jugendlichen besser beim Lernen zu Hause unterstützen und auch der Austausch zwischen Schule und Schüler wird deutlich erleichtert.

Konkret finanziert wurden von der Spende eine Anton-App sowie die Lernplattform "Schulmanager Online". Anton ist eine Lern-App für Schüler. Sie bietet Übungen und interaktive Erklärungen für sämtliche Jahrgangsstufen zu allen wichtigen Fächern aus dem Schulunterricht. Beim "Schulmanager Online" handelt es sich um eine Web-Plattform für die Schulorganisation, die den Informationsfluss verbessert und Verwaltungsabläufe in der Schule vereinfacht. Dadurch können beispielsweise Neuigkeiten schnell an Eltern und Schüler herausgegeben werden. Der Restbetrag der Spende floss in die Aufrüstung von Hardware für die Online-Welt; schaffte doch die Schule zwei neue Beamer und Dokumentenkameras an, die durch die Spende teilweise mitfinanziert werden konnten.

"Ich bin sehr dankbar über diese schnelle und unbürokratische Hilfe und freue mich, damit einen weiteren Baustein für gutes Lernen zu Hause schaffen zu können", würdigte der Sonderschulrektor auch namens seiner Stellvertreterin Claudia Küfner bei der offiziellen Spendenübergabe. Auch jetzt, nachdem der Unterricht Jahrgangsstufe für Jahrgangstufe sukzessive wieder aufgenommen wird, stellten die digitalen Hilfsmittel eine große Erleichterung und Unterstützung dar. In kürzester Zeit können damit beispielsweise Infos wie der Vertretungsplan im Rahmen eines digitalen Systems hinterlegt werden.

Übergeben wurde die Spende von Kiwanis-Präsident Peter Anhut sowie Schatzmeister Stefan Weckwerth.

Auch wenn sich die Clubmitglieder aktuell leider nicht treffen könnten, möchte man - so der Präsident - das Clubleben so weit als möglich aktiv halten und weiterhin die verankerten Kiwanis-Prinzipien hochhalten. Ganz nach dem Motto "Serving the Children of the World" unterstützt Kiwanis international wie auch der Kronacher Freundeskreis insbesondere Projekte, die in Verbindung mit Kindern stehen. hs