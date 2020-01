Kitas sind zu besichtigen

Im Januar können Eltern und ihr Kind die städtischen Kindertagesstätten besichtigen. Dies teilte das Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales der Stadt Forchheim mit. Alle städtischen Kitas und Horte bieten den Tag der offenen Tür am Samstag, 18. Januar, von 9 bis 13 Uhr an. Das Gerhardinger-Kinderhaus bietet zusätzlich den Freitag, 17. Januar, von 15 bis 18 Uhr an.

Ende Januar findet die Anmeldung für das neue Betreuungsjahr in Krippe, Kindergarten oder Hort ab September statt. In den Kindertagesstätten beantworten die pädagogischen Mitarbeiter alle noch offenen Fragen. Auch eine Anmeldemöglichkeit besteht an diesem Tag. Die mögliche Zusage oder Absage eines Betreuungsplatzes erfolgt aber erst nach dem Abgleichgespräch im Februar aller Kindertagesstätten im Stadtgebiet Forchheim und ergeht schriftlich an die Eltern.

Folgende Kindertagesstätten sind dabei:

? Kersbacher Kindertagesstätte, Kindergarten und -krippe, Pfarrgartenstraße 1, Telefon 09191/67161

? Gerhardinger-Kinderhaus, Kindergarten und -krippe, Kasernstraße 9, Telefon 09191/3415547

? Carl-Zeitler-Kindergarten, Bügstraße 79 b, Telefon 09191/65761

Kindergarten Sattlertor, Karolingerstraße 15 a, Telefon 0919/3415510

? Kindertagesstätte Am Lindenanger, Bamberger Straße 48, Telefon 09191/3408430

Kinderhort Sattlertor, Karolingerstraße 15 a, Telefon 09191/3415520

Anmeldewochen

Wer an diesem Tag nicht die Einrichtungen besuchen kann und dennoch eine Anmeldung tätigen möchte, kann telefonisch einen Termin in den Anmeldewochen für den Zeitraum 27. Januar bis 7. Februar vereinbaren. Jedoch kann in den Anmeldewochen keine Führung in den jeweiligen Kindertagesstätten angeboten werden. red