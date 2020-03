Kitas sammeln Altkleider

Die Kindertagesstätte St. Michael in Ebensfeld, der Kindergarten St. Martin in Döringstadt sowie die Kindertagesstätte St. Josef in Kleukheim führen am Samstag, 14. März, die mittlerweile traditionelle Altkleidersammlung durch.

Es werden Kinder- und Erwachsenenkleidung, Wäsche, Wolldecken, Gardinen, Federbetten, Bettwäsche, Haushaltswäsche, Schuhe, Mützen, Schals usw. gesammelt. Da die Spenden sortiert und wiederverwendet werden und nicht geschreddert werden, dürfen nur intakte Textilien abgegeben werden. Die Altkleider sollen in Säcken verpackt und gut sichtbar am Abholtag um 8 Uhr an den Gehweg gelegt werden. Für in der Kleidung befindliche Wertsachen kann keine Haftung übernommen werden. Der Erlös der Altkleidersammlung kommt ausschließlich den Kindergärten zugute. Außerdem wird noch an die Aktion der "Kehlbachstrolche" in Eb ensfeld erinnert, bei der gut erhaltene Schuhe paarweise verschnürt abgegeben werden können. Auch dieser Erlös kommt ausschließlich den Kindern der Kitas St. Michael zugute. red