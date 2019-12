Kita wird erweitert

Der Steppacher Kindergarten "Arche Noah" wird im kommenden Jahr um eine Gruppe erweitert. Pommersfeldens Bürgermeister Hans Beck (WB Sambach) hofft, dass noch vor Beginn der Frostperiode die Bodenplatte eingebracht werden kann.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung Sitzung wurden bereits zwei Gewerke für den Erweiterungsbau vergeben: Mit den Flaschnerarbeiten wurde zum Angebotspreis von 70 826 Euro die Firma Rabenstein aus Burghaslach beauftragt. Die Schätzkosten für diese Arbeiten lagen bei rund 66 000 Euro. Die Zimmererarbeiten wurden an die Firma Schmidt aus Ascha zum Angebotspreis von 45 669 Euro vergeben. Die geschätzten Kosten hierfür lagen mit 42 318 Euro etwas unter dem Angebotspreis. See