Kita wird erweitert

Am Dienstag, 12. Februar, um 19.30 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses Wirsberg eine öffentliche Zusammenkunft des Marktgemeinderats statt. Beraten wird dabei über die geplante Erweiterung der Herbert-Kneitz-Kindertagesstätte um eine Krippen-, eine Kindergarten- und eine Hortgruppe. Auf der Tagesordnung stehen ferner die Außenanlagen der Gemeindehauserweiterung in der Herbert-Kneitz-Straße sowie die Einrichtung einer Fußgängerquerung in Höhe der Kindertagesstätte. Weitere Punkte werden der Jahresbetriebsplan 2019 der Forstwirtschaft und die Anlage von Blühwiesen und -streifen auf öffentlichen Flächen sein. red