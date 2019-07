Kita wird abgebrochen

Im Kommunbrauhaus findet am Montag, 8. Juli, eine Sitzung des Höchstadter Stadtrates statt. Diese beginnt um 18 Uhr. Unter anderem stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung: Behördenbeteiligung und gleichzeitige öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs "Häckersteig VI"; Änderung des Bebauungsplans "Hutwiesen - Sondergebiet SB-Warenhaus" in Bebauungsplan "WA - Am Greiendorfer Weg"; Auftragsvergaben für die Abbrucharbeiten der Kita St. Johannes in Zentbechhofen; Beratung und Billigung von Planungen zum Leader-Projekt Regionalmarktplatz in Höchstadt; Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug Medbach-Kieferndorf; Informationen zum Dorferneuerungsverfahren Nackendorf-Medbach. red